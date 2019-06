TIM premiata da Opensignal Awards

Filippo Vendrame,

TIM è stata premiata da Opensignal Awards. Infatti, l’ultimo report “Mobile Network Experience” realizzato da Opensignal ha premiato la rete mobile di TIM per velocità in download e upload, qualità streaming video su mobile e la latenza. Un risultato molto importante per l’operatore italiano che vede, così, premiare tutti i suoi investimenti in Italia per offrire ai clienti un servizio qualitativamente superiore in termini di connettività.

Più nello specifico, basata su un’analisi indipendente delle misurazioni raccolte da gennaio a marzo 2019, la ricerca ha analizzato la user experience della rete mobile dei principali operatori in Italia. La ricerca ha quindi ha premiato TIM nel suo ultimo report con quattro dei cinque premi nazionali tra i quali il prestigioso “Download Speed ​​Experience” (velocità in download), oltre alla “Video Experience” (qualità streaming video), “Upload Speed Experience” (velocità in Upload) e la “Latency Experience”.

Per festeggiare questo importante risultato, TIM ha realizzato una campagna stampa con il claim “Non tutte le reti sono uguali” ideata da Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM.

TIM del resto ha sempre sottolineato gli sforzi effettuati per migliorare le prestazioni della sua rete mobile. Sforzi che si traducono in un’offerta di alta qualità. L’operatore, ovviamente, continuerà ad investire nella sua rete e a breve lancerà i suoi servizi su rete 5G che permetteranno non solo di offrire maggiore velocità di navigazione ai suoi clienti ma pure di poter accedere a tutta una serie di servizi di valore aggiunto oggi non gestibili attraverso le comuni reti 4G LTE.

Il lancio delle reti 5G di TIM è atteso per l’inizio dell’estate anche se una data esatta non è stata ancora comunicata.