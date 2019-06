Filippo Vendrame,

Unieuro regala una bicicletta pieghevole del valore 199 euro. Questo è il regalo che offrirà la catena di elettronica a tutti coloro che acquisteranno un prodotto inserito nel volantino che riporterà il bollino di questa esclusiva promozione. Una bici tradizionale ma sicuramente un regalo gradito visto che si può ripiegare per essere facilmente trasportata in macchina.

Non solo promozioni, comunque, perché l’ultimo volantino di Unieuro suggerisce molteplici prodotti di tante categorie merceologiche. Per esempio, tra gli smartphone spicca il Samsung Galaxy S9+ a 499 euro, l’Oppo Reno a 499 euro, il Huawei P30 Pro a 699,90 euro, oppure lo Xiaomi Mi 9 a 529 euro. Tante anche le proposte per chi avesse la necessità di cambiare computer dotato del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il Surface Pro 6 con 8 GB di RAM, 128 GB di SSD e Type Cover è proposto al prezzo di 899,90 euro.

In alternativa, l’Acer Aspire 5 con Intel Core i7 è in vendita a 699,99 euro. Per gli appassionati di gaming, la console PS4 Pro con 3 mesi di PlayStation Plus è offerta al costo di 399,90 euro. Se l’obiettivo è quello di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica, Unieuro propone diversi modelli di televisori di ultima generazione come il Samsung TV LED Smart Ultra HD 4K UE55RU7170 al prezzo di 599 euro.

Volantino che continua con diversi accessori e periferiche per l’informatica, con smart speaker, indossabili di ogni tipo, robot per le pulizie domestiche e tanto altro ancora.

Si evidenzia, in aggiunta, il monopattino elettrico Segway ES1 a 399 euro. Un volantino quindi ricco di proposte con molti prodotti offerti in sconto. Il nuovo volantino di Unieuro scadrà il prossimo 27 di giugno. Le offerte sono valide sia online che nei punti vendita ufficiali della catena di elettronica.