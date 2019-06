E3 2019, tutte le novità dal Nintendo Direct

Matteo Tontini,

Il Nintendo Direct chiude E3 2019 (o, perlomeno, la parte delle conferenze) e lo fa nel migliore dei modi, con un sacco di giochi interessanti e soprattutto una caterva di date d’uscita, che vanno rimpolpare la line-up di Switch.

La società di Kyoto sceglie come al solito il format della diretta streaming per i suoi annunci, senza lasciare ai fan il tempo per fiatare, tanta è la velocità con cui si susseguono clip e informazioni. Di seguito è possibile trovare un recap esauriente di tutto quello che è stato mostrato durante l’evento della grande N.

Luigi’s Mansion 3, dettagli e trailer

Dopo un trailer introduttivo su Super Smash Bros. Ultimate, mediante il quale è stato rivelato che l’Eroe di Dragon Quest si aggiungerà al roster, l’attenzione si è spostata su Luigi’s Mansion 3. In occasione di E3 2019, Nintendo ha voluto rivelare interessanti dettagli riguardanti il gameplay, esibendo un trailer degno di nota. Notizia interessante, inoltre, è che il gioco sarà disponibile entro la fine del 2019 per Switch, sebbene non sia stato indicato il giorno preciso.

Luigi’s Mansion 3 introdurrà armi inedite, una modalità fino a otto giocatori e potrà contare su una grafica davvero mozzafiato, curata e accattivante. Tutti i dettagli sono stati riportati qui.

The Dark Crystal annunciato ufficialmente

Ha suscitato un certo interesse la nuova IP The Dark Crystal, in arrivo sulla console ibrida di Nintendo nel corso del 2019. Dovrebbe trattarsi di un brillante strategico basato sulla serie Netflix che debutterà il 30 agosto, a sua volta ispirata all’universo della serie animata degli anni ’80.

Zelda Link’s Awakening, data d’uscita del remake

Altro interessante colpo riguarda uno dei giochi più amati di Zelda. Link’s Awakening, o meglio, il suo remake per Nintendo Switch, sarà distribuito a partire dal prossimo 20 settembre.

In occasione di E3 2019 è stato mostrato un nuovo trailer, che fa vedere ancora una volta lo stile grafico nuovo adottato. Divenuto ormai un vero e proprio cult, il titolo ruota intorno a Link che, naufragato su un’isola misteriosa abitata da strane creature, per fuggire dovrà trovare degli strumenti magici e risvegliare il Pesce vento.

Trials of Mana arriverà su Switch

Altro gioco che potrebbe senz’altro stuzzicare molti possessori di Nintendo Switch è Trials of Mana, il quale arriverà sulla piattaforma ibrida oltre che su PlayStation 4 e PC. Non è stata indicata alcuna data d’uscita, ma la società di Kyoto ha rivelato che arriverà a inizio 2020.

Si tratta di un action RPG completamente ricostruito in una moderna grafica 3D, rifacimento del terzo episodio della serie Mana. Inoltre è stato annunciato che la Collection of Mana, contenente tutti e tre i giochi originali, è già disponibile su Nintendo eShop.

The Witcher 3 in arrivo su Switch

La Complete Edition di The Witcher 3 arriverà sulla console ammiraglia di Nintendo e neppure tra molto tempo: secondo quanto rivelato nel Direct in occasione di E3 2019, il gioco sarà disponibile sulla piattaforma entro quest’anno.

La Complete Edition, va sottolineato, comprende anche i due DLC del gioco, vale a dire Hearts of Stone e Blood & Wine. Ulteriori dettagli sono stati riportati qui.

Fire Emblem: Three Houses ha una data d’uscita

Spazio anche per Fire Emblem: Three Houses al Nintendo Direct, con una data di uscita fissata per il 26 luglio 2019.

Lo strategico a turni combina il combattimento sul campo a nuove dinamiche di gestione dei personaggi, che approfondiscono i rapporti interpersonali attraverso dialoghi e conoscenza tra di essi.

Resident Evil 5 e 6 presto su Switch

Un trailer live-action mostra una coppia di giocatori che, coraggiosi come leoni, imbracciano la loro Switch e vanno a giocare Resident Evil 5 e 6 all’interno di una casa apparentemente abbandonata.

Tutto questo per annunciare che i due titoli della serie, non proprio i più amati dal pubblico, arriveranno in autunno sulla piattaforma ibrida.

No More Heroes 3 annunciato ufficialmente

Il titolo di Suda 51 è pronto ad arrivare su Switch: non c’è una data d’uscita al momento, ma Nintendo rivela che debutterà nel 2020.

Torna quindi Travis Touchdown con una nuova avventura, che potrà contare su uno stile artistico davvero mozzafiato. Per l’occasione è stato pubblicato un esaltante trailer.

Astral Chain ha una data d’uscita

Uno dei giochi third-party più attesi di quest’anno dai possessori di Switch è sicuramente Astral Chain, sviluppato dalla software house Platinum Games.

Durante il Direct in occasione di E3 2019 è stata annunciata la data d’uscita ufficiale del titolo: 30 agosto 2019… un modo perfetto per consolarsi per la fine dell’estate!

Panzer Dragon: Remake in arrivo su Switch

Durante l’inverno verrà pubblicato Panzer Dragon: Remake sul sistema di gioco ibrido di Nintendo. Il titolo offre un comparto grafico migliorato, pur rimanendo fedele all’originale, e dei controlli più moderni.

In occasione del Nintendo Direct E3 2019 è stato mostrato un interessante trailer che dà un assaggio del gameplay.

Animal Crossing: New Horizons, annunciata la data d’uscita

Scusandosi pubblicamente per lo slittamento del gioco, Nintendo ha finalmente rivelato quale sarà il giorno del debutto di Animal Crossing: New Horizons: il 20 marzo 2020!

Secondo quanto mostrato, la grafica sembrerebbe migliorata molto rispetto al capitolo precedente (New Leaf): il titolo porterà i giocatori sull’isola deserta Nook Inc, dove viene mostrato il personaggio intento a raccogliere materiali utili per il crafting.

Altre date d’uscita…

Il Direct in occasione di E3 2019 è stato davvero un bottino di date d’uscita: oltre a tutte quelle citate poco sopra, vale la pena ricordare:

Contra Rogue Corps. in arrivo il 26 settembre

Daemon X Machina in arrivo il 13 settembre

Empire of Sin in arrivo nel 2020

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order in arrivo il 19 luglio

Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in arrivo a novembre

Spyro: Reignited Trilogy in arrivo il 3 settembre

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch in arrivo il 20 settembre

Alien: Isolation in arrivo nel 2019

… e The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2!

Il Nintendo Direct E3 2019 finisce con il botto: a sorpresa di tutti, la società nipponica annuncia con un criptico trailer il seguito di Breath of The Wild, uno dei giochi più belli degli ultimi anni.

Vedendo le immagini ci si aspettava un DLC, ma il messaggio finale non lascia spazio all’immaginazione: The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 è in fase di sviluppo.