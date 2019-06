HTC U19e, schermo da 6 pollici e zoom ottico 2x

Luca Colantuoni,

Nonostante risultati finanziari molto negativi, il produttore taiwanese continua ad annunciare smartphone Android. Il nuovo HTC U19e è un modello di fascia media con design tradizionale, schermo da 6 pollici e fotocamera posteriore con zoom ottico 2x. Il più economico Desire 19+ è invece il primo smartphone HTC con notch a goccia. Al momento non è noto se verranno distribuiti anche in Europa.

HTC U19e

HTC U19e ha un frame in alluminio e una cover in vetro. Due le colorazioni disponibili: Modest Green e Extraordinary Purple. Quest’ultima è più appariscente, in quanto l’area intorno al lettore di impronte digitali sul retro è trasparente. Lo schermo da 6 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). Dal rapporto di aspetto 18:9 si deduce che lo smartphone ha un design tradizionale con cornici superiore e inferiore abbastanza evidenti. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 20 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivo standard (f/1.8) e ad un teleobiettivo (f/2.6) con zoom ottico 2x e digitale 10x. Anche quella frontale è una dual camera. La fotocamera principale ha un sensore da 24 megapixel (f/2.0), mentre quella secondaria da 2 megapixel viene sfruttata per il riconoscimento dell’iride.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, gli altoparlanti stereo BoomSound e la batteria da 3.930 mAh che supporta la ricarica rapida Quick Charge 4.0. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia HTC Sense. Lo smartphone sarà disponibile dal 12 giugno ad un prezzo di 14.900 dollari taiwanesi, pari a circa 420 euro.

HTC Desire 19+

Il Desire 19+ ha invece uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Helio P35, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, tre fotocamere posteriori da 13, 8 e 5 megapixel (standard, grandangolo e profondità), lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 3.850 mAh.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia HTC Sense. Lo smartphone sarà in vendita da luglio. I prezzi sono 9.990 dollari taiwanesi (4GB+64GB) e 10.990 dollari taiwanesi (6GB+128GB), corrispondenti a circa 280 e 310 euro.