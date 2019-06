Xbox, Gamertag in stile Discord

Filippo Vendrame,

Microsoft, a margine di E3 2019, ha deciso di modificare il suo sistema Gamertag del profilo Xbox per consentire ai giocatori di scegliere il nome che vogliono. Il produttore di software ha deciso di usare un sistema simile a quello usato su Steam, Discord o Battle.net. Questo significa che i Gamertag di Xbox Live includeranno un # seguito da un numero per fare in modo di offrire maggiore libertà di scelta agli utenti. In questo modo, infatti, gli utenti Xbox Live potranno scegliere un nome anche già occupato, aggiungendo # e poi un numero.

Possono essere utilizzati fino a 12 caratteri per il nuovo sistema di Gamertag. Chi preferisse il suo attuale Gamertag non sarà obbligato a modificarlo e non verrà abbinato alcun numero dopo il nome utente. Per chi decidesse di voler cambiare il proprio Gamertag, invece, la prima modifica sarà gratuita, mente le successive costeranno 9,99 dollari. I Gamertag supporteranno diverse tipologie di caratteri e quindi gli utenti saranno in grado di scegliere un nome in più di 200 lingue diverse.

Da evidenziare che questa novità vale per l’app Xbox e la Xbox Game Bar per Windows 10. Sulle console e sui dispositivi mobile arriverà nel corso dell’anno. Chi modificherà il suo Gamertag, dunque, potrebbe non vedere la modifica all’interno di tutti i dispositivi.

Microsoft evidenzia che questo è solo il primo passo di un viaggio per l’evoluzione dei Gamertag. Questo significa che in futuro arriveranno molte altre novità per gli utenti Xbox Live.

Quanto annunciato da Microsoft può sembrare di poco conto ma in realtà permette di dare una maggiore libertà di scelta ai giocatori di poter personalizzare nei migliori dei modi il loro profilo Xbox Live