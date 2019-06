Opera GX, browser per il gaming

Luca Colantuoni,

La software house norvegese ha annunciato all’E3 2019 di Los Angeles una versione modificata del suo noto browser. Opera GX, attualmente in sviluppo e disponibile solo per Windows, è indirizzato ai gamer e include specifiche funzionalità, oltre a quelle già presenti nella versione standard.

Dato che i browser moderni sono piuttosto esigenti in termini di risorse hardware, Opera GX permette di limitare l’uso di RAM e CPU attraverso il GX Control Panel. L’utente può scegliere valori fissi per la RAM (2, 4, 6 o 8 GB) e per la CPU (25, 50, 75 e 100%) oppure impostare un valore preciso spostando la lancetta sul cerchio. Ciò evita di chiudere il browser durante una sessione di gioco. Opera GX integra anche Twitch nella barra laterale, quindi consente di effettuare il login e ricevere notifiche per gli stream. Nella schermata Speed Dial ci sono anche i collegamenti diretti a Discord, YouTube, Netflix e Reddit.

GX Corner è invece la sezione del browser in cui sono visualizzate informazioni sui giochi, offerte e rilasci di nuovi titoli. L’interfaccia di Opera GX può essere personalizzata scegliendo tra 10 colori, oltre a quelli predefiniti (rosso e nero), gli sfondi del desktop e gli effetti sonori creati dal sound designer Rubén Rincón e la band Berlinist, che ha ricevuto una nomination ai BAFTA Games Awards per la colonna sonora originale del gioco Gris. Il browser supporta inoltre Razer Chroma, per cui tastiera e mouse cambieranno colore in base a quello scelto per Opera GX.

Rimangono ovviamente le funzionalità della versione standard, come l’integrazione nella barra laterale di Telegram, WhatsApp, Messenger e Vkontakte, la possibilità di riprodurre i video mentre si visita un altro sito, l’ad-blocker, la VPN gratuita e le estensioni. La versione preliminare di Opera GX (livello 1) può essere scaricata da questa pagina.