Kena Mobile, nuova offerta voce a 4,99 euro

Filippo Vendrame,

Kena Mobile mette mano al suo portafoglio di offerte consumer lanciando una nuova offerta voce ricaricabile che offre chiamate illimitate al costo di 4,99 euro al mese. Non è la prima volta che l’operatore virtuale lancia una tariffa simile. A novembre del 2018, Kena Mobile aveva introdotto Kena 4.99 che offriva chiamate illimitate e 250 MB 3G al prezzo di 4,99 euro al mese. Tale tariffa, però, non è più sottoscrivibile dallo scorso febbraio.

L’operatore virtuale ha quindi deciso di reintrodurre una tariffa simile che sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi. Offerta che, come detto, includerà chiamate illimitate oltre a 50 MB di traffico Internet 3G. Canone mensile di 4,99 euro. Tale nuova offerta tariffaria sarà attivabile, però, solamente dai nuovi clienti Kena Mobile. Il costo di attivazione è di 9,99 euro più 5 euro per l’acquisto della SIM.

Da evidenziare che questa tariffa non prevede vincoli o obblighi minimi contrattuali. Il cliente, quindi, potrà disdirla in ogni momento senza incorrere in penali.

Tra gli extra gratuiti inclusi nella tariffa si ricordano i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora. Una tariffa, dunque, interessante per chi utilizza il proprio smartphone per telefonare e non ha esigenze particolari per quanto riguarda la navigazione su Internet.

Una tariffa che sembra una chiara risposta ad Iliad Voce che offre chiamate illimitate e 40 MB di traffico dati al costo di 4,99 euro al mese.

Kena Mobile, si ricorda, è un operatore virtuale di TIM. Questo significa che si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.