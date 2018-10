Filippo Vendrame,

Iliad Voce è la nuova offerta tariffaria che l’operatore francese ha deciso, a sorpresa, di lanciare in Italia. Trattasi di un’offerta davvero low cost e pensata esplicitamente per chi chiama molto e non ha interesse a navigare sul web. Iliad Voce, infatti, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di traffico Internet 4G. Il tutto a soli 4,99 euro al mese. Il pacchetto include anche minuti e SMS illimitati verso l’Europa. Per quanto concerne, invece, l’uso della linea in roaming all’interno del Paesi europei, Iliad Voce offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di traffico Internet dedicato.

Nel caso il cliente dovesse superare il traffico dati a disposizione, andrà a pagare 0,90 euro ogni 100 MB di traffico generato. Anche Iliad Voce offre le consuete condizioni tariffarie che hanno sempre caratterizzato tutte le offerte dell’operatore francese. Dunque, massima trasparenza, prezzo valido per sempre e nessun vincolo. La tariffa include anche la segreteria telefonica, l’hotspot, il servizio mi richiami, la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo, i filtri per le chiamate, l’SOS ricarica e tanti altri servizi. Il tutto senza dover pagare nemmeno un extra. Iliad Voce è un’offerta limitata nel tempo e potrà essere sottoscritta solamente dai primi 200 mila sottoscrittori.

La nuova offerta Iliad Voce è sottoscrivibile da oggi sul sito ufficiale dell’operatore, con o senza richiesta di portabilità, e tramite le Simbox presenti presso gli oltre 140 Iliad Store e Corner in tutta Italia. L’acquisto di una SIM prevede anche il pagamento una tantum di 9,99 euro.

Iliad, dunque, continua con il suo progetto di voler rivoluzionare il mercato della telefonia mobile in Italia attraverso un’offerta dedicata a chi chiama molto, proposta ad un prezzo davvero molto piccolo.

L’offerta Iliad Voce va ad aggiungersi all’offerta Iliad Giga 50 a 7,99 euro che include, oltre a minuti e SMS illimitati, 50 GB di traffico dati in Italia e 4 GB dedicati in Europa.