Xiaomi Mi Smart Band 4 in Italia dal 26 giugno

Marco Locatelli,

Non solo il flagship Mi 9T per Xiaomi arriva in Italia. L’azienda cinese ha infatti presentato durante un evento tenutosi in quel di Milano ieri, 12 giugno, anche il nuovo bracciale intelligente Mi Smart Band 4.

Il nuovo Mi Smart Band 4 è dotato di un nuovissimo display AMOLED full color, che consente agli utenti di visualizzare in un colpo d’occhio statistiche di fitness, messaggi e notifiche con un tocco di colore. Nonostante il display a colori, Mi Smart Band 4 integra una batteria da 135 mAh che secondo il produttore dovrebbe assicurare una durata fino a 20 giorni con una singola carica.

Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute e delle attività come le generazioni precedenti, Mi Smart Band 4 ora dispone di una modalità di tracking per il nuoto in grado di monitorare distanza, tempo, bracciate, SWOLF (unità di misura dell’efficienza della nuotata) e altro ancora.

Mi Smart Band 4 di Xiaomi mantiene un design elegante e leggero, un’interfaccia utente intuitiva completamente nuova per una facile navigazione, una funzione di blocco automatico del bracciale quando viene rimosso dal polso dell’utente e controlli per la riproduzione musicale su smartphone.

Mi Band 4 è disponibile nel nostro paese a partire dal 26 giugno su mi.com, Mi Store, Amazon.it e da Unieuro a partire da 34,99 euro.

Come già scritto a inizio articolo, il colosso pechinese ha presentato anche Xiaomi Mi 9T, una sorta di top di gamma low cost con schermo AMOLED da 6,39 pollici, processore Snapdragon 730, 6 GB di RAM, fotocamera frontale pop-up e tre fotocamere posteriori. Sarà disponibile nei colori Carbon Black, Glacier Blue e Flame Red. I prezzi sono 329,99 euro (6GB+64GB) e 399,99 euro (6GB+128GB). La versione da 64 GB sarà in vendita dal 19 giugno. Mostrato anche Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, un nuovo monopattino elettrico che può disporre sino a 45 Km di autonomia; disponibile al prezzo di 499 euro a partire dal 18 giugno.