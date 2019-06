Arriva la Pentax KP J Limited Edition

Antonino Caffo,

Ricoh Imaging ha confermato l’arrivo dell’Edizione Limitata del suo ultimo modello Pentax KP J, appena un giorno dopo che sul web erano trapelate varie immagini della reflex. La fotocamera, che pare essere destinata solo al mercato giapponese, è una variazione minore della KP esistente, che è stata commercializzata nel 2017. Il nuovo modello sarà disponibile in due finiture: nero e oro e blu notte. Oltre alla finitura stessa, la fotocamera ha quattro punti principali di differenza rispetto alla KP originale.

Innanzitutto, ha una presa in legno personalizzata e realizzata da Miroku Techno Wood, azienda che produce parti per auto di lusso. Il corpo nero arriverà con una presa rossa, mentre l’opzione blu verrà spedita con un elemento in nero, entrambi in noce.

Anche la montatura dell’obiettivo è stata rivista, con il coinvolgimento del produttore di orologi Citizen. Il supporto ora ha un rivestimento Duratekt Diamond-Like-Carbon (DLC) e una finitura grigio scuro lucido, rispetto al più leggero supporto in argento della KP 2017.

Il terzo cambiamento è il coperchio superiore rimovibile, che conferisce al corpo un aspetto diverso ma rende impossibile usare il flash integrato e l’attacco per quello esterno. L’altra nuova aggiunta è un’opzione U5 sul quadrante modalità, che richiama le impostazioni della fotocamera, indicate dal fotografo Kazutoshi Yoshimura. Questi includono l’impostazione Raw+, la two-shot bracketing e la disattivazione della funzione riduzione dei mossi, ossia la Shake Reduction.

Il corpo è leggermente più pesante del KP quando al di sopra viene montata l’impugnatura in legno e anche le dimensioni sono leggermente diverse. Ricoh ricorda che gli ordini inizieranno il 28 giugno, con una vendita che poi partirà a fine luglio. Non ci sono notizie sulla disponibilità fuori dal Giappone mentre il prezzo, in dollari, è di 1.370 $.