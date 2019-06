Samsung Galaxy Tab A (2019), modello da 8 pollici?

Luca Colantuoni,

Il mercato dei tablet è in crisi da diversi anni, ma ci sono ancora produttori che offrono questa tipologia di dispositivi. Uno di essi è Samsung che, secondo varie informazioni, dovrebbe annunciare il Galaxy Tab A (2019) da 8 pollici, versione più economica del modello da 10,1 pollici.

Gli esperti di XDA Developers hanno scoperto alcune specifiche del tablet sui siti del Bluetooth SIG e della Wi-Fi Alliance, oltre che nella pagina riservata da Google ai dispositivi Android Enterprise Recommended. Il design del Galaxy Tab A (2019) da 8 pollici dovrebbe essere simile a quello della variante dotata di S Pen in vendita nel Regno Unito, Nuova Zelanda e vari paesi asiatici. In base alle informazioni recuperate online, il tablet integrerà moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e LTE. Non ci saranno invece il chip NFC né il lettore di impronte digitali.

Il Galaxy Tab A (2019) dovrebbe avere uno schermo da 8 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel), processore quad core Snapdragon 429, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. A titolo di confronto, il Galaxy Tab A (2019) con S Pen ha un display da 8 pollici con risoluzione full HD (1920×1200 pixel), processore octa core Exynos 7904, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Questo modello però non è disponibile in Italia.

Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 200 euro. Non ci sono indiscrezioni sulla possibile data di annuncio. L’arrivo sul mercato è previsto per il mese di settembre, forse insieme al lancio del Galaxy Tab S5, l’atteso top di gamma con processore Snapdragon 855. Attualmente è possibile acquistare il Galaxy Tab S5e, il primo tablet Samsung con Bixby 2.0.