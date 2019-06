Zalando e Poste Italiane per resi più semplici

Filippo Vendrame,

Accordo strategico tra Zalando e Poste Italiane. Obiettivo, quello di rendere più facili i resi per tutti i clienti italiani dell’eshop. L’accordo è già operativo. Questo significa che tutti i clienti Zalando che volessero restituire un prodotto acquistato all’interno della piattaforma di ecommerce potranno rivolgersi ad uno degli oltre 12 mila uffici postali presenti sul territorio italiano, oppure ad uno del punti della rete Punto Poste che si compone di oltre 3.000 tabaccai e negozi convenzionati e di 350 locker.

La facilità dei resi è uno degli elementi più importanti del settore dell’ecommerce che gli acquirenti tengono in considerazione quando fanno gli acquisti online. Come ha rilevato una recente analisi di Netcomm, ben 7 e-shopper italiani su dieci giudicano la facilità del reso un elemento fondamentale. Dunque, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’esperienza di shopping ai sui clienti, Zalando ha aggiunto questa nuova possibilità di reso grazie all’accordo con Poste Italiane. Sino ad ora in Italia, la modalità di reso del noto negozio online specializzato in prodotti di moda, come scarpe e vestiti, prevedeva il ritiro da parte del corriere direttamente presso l’indirizzo preferito del cliente.

Ma grazie a questa novità, i clienti potranno disporre di una maggiore flessibilità per poter così scegliere la soluzione più adeguata in base alle loro necessità. Invece di dover attendere il corriere a casa, per esempio, i clienti Zalando potranno consegnare i prodotti negli uffici postali mentre vanno a casa o durante la pausa dal lavoro.

Riccardo Vola, Director Southern Europe and Gift Cards di Zalando, ha commentato con queste parole questa novità per il mercato italiano:

Siamo entusiasti di questa partnership con un operatore così importante come Poste Italiane – dice Riccardo Vola, Director Southern Europe and Gift Cards di Zalando – Come evolvono i desideri dei nostri clienti, così dobbiamo farlo anche noi; a Zalando vediamo i nostri clienti non solo come shopper online, ma come individui con una vita privata e professionale piena di impegni e con priorità in continua evoluzione. Offrendo questa soluzione aggiuntiva e flessibile per la gestione dei resi, compiamo un altro passo avanti nel portare il camerino di prova nelle case dei nostri clienti italiani, nell’ottica ultima di diventare il punto di partenza per la moda (il cosiddetto Starting Point for Fashion).