Microsoft lavora su una Surface Pen con display?

Filippo Vendrame,

Una Surface Pen con display integrato? Sembra che Microsoft ci stia pensando. Secondo un recente brevetto ottenuto dal gigante del software, una prossima generazione della Surface Pen potrebbe essere resa ancora più smart dall’introduzione di una sorta di mini display in cui sarebbe visualizzata una barra di stato al cui interno troverebbero posto alcune informazioni come l’indicatore della batteria e notifiche varie.

Il brevetto è stato depositato presso l’USTPO nel 2017 ma è stato ufficializzato solo di recente. Fondamentalmente, i disegni mostrano semplicemente l’inclusione di un display su di un lato della Surface Pen. Microsoft afferma che per un utente è difficile determinare l’impostazione del pennino (tipo di punta, colore…), un problema che verrebbe risolto da un’indicazione mostrata all’interno del display. Questo è solo un esempio perché come detto in precedenza, da questa barra di stato presente nel display possono comparire moltissime altre informazioni.

Curiosamente, per implementare il display, la Surface Pen dovrebbe disporre di una forma differente rispetto all’attuale. Niente forme arrotondante ma bensì squadrate.

Questo non è l’unico brevetto che Microsoft ha ottenuto per la sua Surface Pen. Di recente ne ha ottenuto uno che mostra un pennino flessibile. Tutta questa dinamicità fa pensare che il gigante del software stia studiando diverse possibilità per la prossima generazione del suo pennino per dispositivi Surface.

Anche in questo caso, ovviamente, trattandosi di un brevetto, quanto descritto non significa che troverà una qualche applicazione pratica in futuro. Possibile benissimo, infatti, che queste idee vengano messe semplicemente nel cassetto, oppure utilizzate solamente tra moltissimi anni.

Verso la fine dell’anno dovrebbe debuttare un nuovo Surface Pro. Contestualmente dovrebbe arrivare anche una nuova Surface Pen. Sarà l’occasione, quindi, per capire che forma avrà deciso di dare la società al suo pennino.