NASA, almeno 20 miliardi per tornare sulla Luna

Matteo Tontini,

La NASA vuole portare l’uomo su Marte e, per farlo, il prossimo passo è tornare sulla Luna. A quanto sembra, tuttavia, non sarà certo cosa da poco in termini economici.

L’amministratore della nota agenzia spaziale, Jim Bridenstine, ha dichiarato che saranno necessari tra i 20 e i 30 miliardi di dollari affinché l’allunaggio sia possibile nel 2024 (come da programma). Un importo che costituirebbe un aumento da 4 a 8 miliardi di dollari rispetto all’attuale budget disponibile, che ammonta a circa 20 miliardi.

Oltre a permettere agli umani di raggiungere il nostro satellite per la prima volta dal 1972, la NASA prevede anche di iniziare a costruire una “base lunare” – un avamposto sulla Luna dove i futuri equipaggi avranno la possibilità di rimanere per missioni a lungo termine – così come un “gateway lunare”, ovvero una stazione orbitante/waypoint sulla rotta che conduce al satellite. Due progetti piuttosto ambiziosi, insomma.

Ancora non è chiaro se l’agenzia statunitense riuscirà a racimolare il denaro necessario: per il momento ha chiesto un ulteriore miliardo e mezzo, scatenando un dibattito politico dopo che il presidente Donald Trump ha proposto di trasferirgli i soldi da un fondo di riserva per sussidi stanziati per l’istruzione. I soldi per il progetto dovranno prima essere approvati dal Congresso degli Stati Uniti d’America, compresi i democratici – che non hanno ancora dimostrato lo stesso livello di interesse per il programma Artemide.

La NASA ha recentemente annunciato undici società che svilupperanno e studieranno prototipi delle varie attrezzature e veicoli utilizzati nella sua missione, tra cui Boeing, SpaceX, Blue Origin, Northrop Grumman e altre ancora. Inoltre, ha da poco individuato su Marte un’impronta che ricorda tantissimo un famoso logo presente in Star Trek.