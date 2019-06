Kena 6,99 Limited Edition anche per Iliad

Filippo Vendrame,

Novità importanti per le offerte operator attack di Kena Mobile ed in particolare per le tariffe speciali Kena 6,99 Limited Edition e Kena 8,99. L’operatore virtuale di TIM ha, infatti, deciso di modificare la lista degli operatori di provenienza compatibili con queste tariffe.

Entrando nello specifico di queste novità, Kena 6,99 Limited Edition è attivabile anche da tutti coloro che effettueranno la portabilità del loro numero dall’operatore Iliad. Kena 8,99, invece, rimane attivabile soltanto dall’operatore Ho. Mobile. Nessuna novità per quanto riguarda le tariffe Kena 12,99 e Kena Voce 4,99.

Kena 6,99 Limited Edition, dunque, offre ai sottoscrittori chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese. Può essere richiesta da chi effettuerà la portabilità da Iliad e da un qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Ho. Mobile e di quelli che utilizzano la stessa piattaforma di Kena Mobile. Costo iniziale di 15 euro se si attiva online o di 20 euro se si attiva nei negozi.

Kena 8.99, invece, prevede sempre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet. Prezzo di 8,99 euro. Attivabile solo da chi arriva da Ho. Mobile. Costo iniziale di 15 euro se si attiva online o di 20 euro se si attiva nei negozi.

Trattandosi di un operatore virtuale di TIM, Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. La velocità massima in download su rete 4G è di 30 Mbps. Le offerte si rinnovano ogni mese scalando quanto dovuto dal credito residuo. Se il credito non dovesse essere sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale di Kena Mobile.