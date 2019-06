Amazon Music regala 5 euro agli utenti Prime

Marco Locatelli,

Non hai mai dato un’occasione ad Amazon Music? Oggi potrebbe essere la volta buona con la nuova promozione proposta dal colosso americano dell’e-commerce.

Da oggi è infatti possibile ricevere in regalo 5 euro di credito da utilizzare su Amazon effettuando il primo accesso all’app di Amazon Music.

Per ottenere questo piccolo ma immediato buono, bastano tre semplici passi. In primis scaricate l’applicazione di Amazon Music per iOS o Android. Fatto ciò, effettuate il primo accesso alla piattaforma di streaming musicale utilizzando le credenziali di accesso del proprio account Amazon Prime. Il gioco è fatto: ora non resta che aspettare l’email di Amazon con il codice promozionale.

Importante sottolineare come il buono potrà essere ottenuto solamente da chi ha un account Amazon Prime, e la possibilità di riceverlo scadrà il 30 giugno. Il codice verrà spedito via email all’utente che ha scaricato l’app di Amazon Music entro il successivo 7 luglio. Attenzione però, perché i 5 euro di regalo non vanno lasciati “parcheggiati” all’infinito: dovranno essere riscattati entro il 25 luglio 2019.

Non solo: per poter beneficiare dei 5 euro di buono sarà necessaria una spesa minima di 20 euro. Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon tramite il sito web Amazon.it, ma non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati, o di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it.

Se si effettua un ordine utilizzando un codice promozionale e tale ordine viene successivamente cancellato o restituito, il codice promozionale non potrà essere rimborsato o riutilizzato. I codici promozionali non sono convertibili in denaro e non possono essere venduti o trasferiti a terzi.

Per sapere se avete i requisiti necessari per poter accedere a questa promozione è sufficiente cliccare su questo link.