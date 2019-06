Fatture a 28 giorni: da Wind Tre sconti o rimborsi

Filippo Vendrame,

Wind Tre ha deciso di allinearsi a quanto hanno già deciso di fare altri operatori come Fastweb, TIM e Vodafone, proponendo una serie di compensazioni alternative al rimborso per il caso della fatturazione ogni 28 giorni. Accanto alla possibilità di richiedere il rimborso in fattura, l’operatore ha deciso di proporre ai suoi clienti di rete fissa delle misure alternative come sconti e promozioni.

Questa decisione rientra tra le possibilità di rimborso previste all’interno delibera AGCOM 269/18/CONS. Dunque, gli operatori, oltre a rimborsare i loro clienti mediante la posticipazione della data di decorrenza della fattura, possono proporre misure di rimborso alternative. Entrando nello specifico dell’iniziativa, i clienti Wind Tre di rete fissa che accederanno alla loro area riservata, nell’Home Page dell’area clienti troveranno una nuova sezione dedicata alla delibera 269/18/CONS di AGCOM.

Cliccando sul tasto “visualizza catalogo“, i clienti saranno reindirizzati ad un catalogo di soluzioni che possono essere richieste come compensazioni alternative.

Vale la pena evidenziare che questo sito è accessibile solamente effettuando l’accesso all’area clienti Wind Tre. I clienti, dunque, potranno scegliere il rimborso in fattura o una soluzione alternativa. C’è un po’ di tutto. Ci sono sconti su alcuni modelli di smartphone, sconti sull’acquisto di prodotti o servizi su eShop di terze parti, l’attivazione di particolari bonus di linea ed altro.

La disponibilità può variare in base all’appartenenza del cliente ad uno dei due brand di Wind Tre (Wind e 3 Italia).

Ovviamente, sarà possibile scegliere solamente una modalità di rimborso per abbonamento di rete fissa. Chi accetterà una compensazione alternativa, rinuncerà espressamente e inequivocabilmente al rimborso sotto forma di riaccredito dei giorni erosi e che quindi non avrà più nulla a pretendere da Wind Tre.