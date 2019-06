Nuovo Edge disponibile per Windows 7, 8 e 8.1

Filippo Vendrame,

Il cerchio finalmente si chiude. Il nuovo browser Edge è finalmente disponibile anche per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Dopo essere stato rilasciato ufficialmente per Windows 10 e successivamente per i computer Mac, il nuovo browser basato su Chromium è disponibile al download anche per i vecchi sistemi operativi di Microsoft.

La casa di Redmond evidenzia come sia disponibile solamente la build del ramo di sviluppo Canary che significa che gli utenti riceveranno aggiornamenti giornalieri. Tuttavia, questo significa anche che queste build di sviluppo potrebbero risultare maggiormente instabili. Il canale Dev, più stabile, arriverà più avanti. Trattasi, quindi, di una buona notizia. Tutti coloro che dispongono di PC con a bordo questi sistemi operativi potranno liberamente decidere di scaricare il nuovo browser Edge per testarlo ed aiutare Microsoft nel suo sviluppo inviando feedback e consigli.

Il gigante del software evidenzia che l’esperienza d’uso del nuovo Edge su queste piattaforme è sostanzialmente la medesima di Windows 10. Un dettaglio molto importante che mette in evidenza ancora una volta la volontà dell’azienda di voler offrire a tutti i suoi clienti la migliore esperienza di navigazione possibile.

Inoltre, questa uniformità permetterà agli sviluppatori Web di poter realizzare le loro soluzioni con maggiore facilità visto che la piattaforma sarà sempre la stessa, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Il nuovo Edge, una volta che sarà rilasciata ufficialmente la versione stabile, riceverà sempre costanti aggiornamenti su tutte le piattaforme in cui sarà presente per offrire agli utenti sempre il meglio.

Infine, Microsoft evidenzia che questa build del browser contiene alcuni bug che saranno risolti con il rilascio di build successive.

Gli interessati possono andare a scaricare il browser direttamente dal sito ufficiale del programma Insider del browser Edge a cui possono accedere tutti.