Huawei Nova 5, processore Kirin 810 e quad camera

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato in Cina due smartphone con caratteristiche molto interessanti. Il Nova 5 Pro è un modello di fascia alta con processore Kirin 980, mentre il Nova 5 integra il nuovo processore Kirin 810, successore del Kirin 710. Entrambi hanno le stesse fotocamere del recente Honor 20. Non è noto se verranno distribuiti in Europa, considerando anche la questione della licenza Android.

Il processore è proprio il componente che differenzia i due smartphone. Il Kirin 810 del Nova 5, realizzato con tecnologia di processo a 7 nanometri come il Kirin 980, integra due ARM Cortex-A76 a 2,27 GHz, sei ARM Cortex-A55 a 1,88 GHz e una GPU ARM Mali-G52 MP6 a 820 MHz. Huawei afferma che le prestazioni nell’esecuzione di app e giochi sono nettamente superiori a quelle dello Snapdragon 730. La nuova NPU (Neural Processing Unit) raggiunge un punteggio più elevato rispetto allo Snapdragon 855 nel benchmark AI.

Entrambi i modelli hanno uno schermo OLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.0). La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM e 128/256 GB (solo Nova 5 Pro), espandibili con schede microSD. La quad camera posteriore è la stessa di Honor 20: fotocamera principale da 48 megapixel con obiettivo standard (f/1.8), fotocamera grandangolare (f/2.2) da 16 megapixel, macro camera da 2 megapixel (f/2.4) e fotocamera per l’effetto bokeh da 2 megapixel (f/2.4).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC (solo Nova 5 Pro) e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali in-display e la batteria da 3.500 mAh con ricarica rapida SuperCharge (40 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.1. I prezzi del Nova 5 Pro sono 2.999 yuan (128 GB) e 3.399 yuan (256 GB). Il Nova 5 costa invece 2.799 yuan.