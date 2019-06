Come vincere uno smartphone Alcatel 1S al giorno

Alcatel porta un po’ di nostalgia, ma mette in palio un premio alquanto moderno. Si potrà vincere uno smartphone Alcatel 1S al giorno partecipando al concorso online “Back to Alcatel”, che regala ai migliori esperti e nostalgici degli anni ’90 il nuovo smartphone entry level del 2019. Ecco cosa dice la stessa Alcatel:

Gli anni ’90 sono ormai lontani ma la nostalgia che li accompagna non svanirà mai. Mode, manie, hit e fenomeni discografici come le Spice Girls, innovazioni tecnologiche come il Game Boy, il grande sport: sono solo alcuni dei momenti e dei simboli che rimarranno per sempre nei ricordi dei ragazzi di questa generazione. Alcatel One Touch Easy, emblema dei primi telefoni cellulari rimasto nel cuore di tantissimi ragazzi, ti riporta nel passato per rivivere i fantastici anni ’90.