EMUI 9.1 da fine giugno su 24 smartphone Huawei

Luca Colantuoni,

Huawei ha comunicato l’elenco degli smartphone che riceveranno l’interfaccia EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie. Si tratta dell’ultima versione dell’interfaccia che introduce diversi miglioramenti in termini di design, prestazioni e usabilità. L’aggiornamento verrà distribuito a partire da fine giugno e interesserà 24 modelli. La stessa versione arriverà presto anche sui dispositivi Honor.

Le prime novità della EMUI 9.1 verranno subito notate al termine dell’installazione. Huawei ha semplificato il menu delle impostazioni, rimuovendo i passaggi ripetitivi e facilitando le procedure, in modo da offrire un’esperienza più intuitiva. Sono stati aggiunti inoltre nuovi sfondi e temi che rappresentano scene della natura e le icone delle app sono state ridisegnate per essere più realistiche. Le prestazioni in lettura casuale sono state incrementate fino al 20% rispetto a EXT4, grazie al nuovo file system EROFS.

Quest’ultimo permette inoltre di ottenere uno spazio di archiviazione extra e una maggiore sicurezza per i file di sistema essendo di sola lettura. EROFS è infatti l’acronimo di Extendable Read-Only File System. Performance migliorate anche nell’esecuzione dei giochi, grazie alla tecnologia GPU Turbo 3.0 che riduce il consumo energetico del 10% rispetto alla precedente versione.

EMUI 9.1 include varie funzionalità che promuovono uno stile di vita digitale sano per gli utenti e per i loro familiari, tra cui la gestione delle ore di sonno e il parental control. Le funzioni di Benessere digitale consentono di gestire il tempo di utilizzo, le applicazioni, i download, la condivisione della posizione e la tracciabilità dei dispositivi.

La funzionalità Huawei Share OneHop permette di trasferire immagini, video e documenti con un semplice tocco dallo smartphone al PC. Gli utenti possono anche copiare e incollare i documenti tra i dispositivi e registrare lo schermo del PC per 60 secondi e salvare il video sul proprio telefono.

Questo sono gli smartphone che riceveranno la EMUI 9.1:

Mate 20 X (metà luglio 2019)

Porsche Design Mate 20 RS (metà luglio 2019)

Mate 20 (fine luglio 2019)

Mate 20 Pro (fine luglio 2019)

P20 (fine luglio 2019)

P20 Pro (fine luglio 2019)

Porsche Design Mate RS (fine luglio 2019)

Mate 10 (fine luglio 2019)

Mate 10 Pro (fine luglio 2019)

Porsche Design Mate 10 (fine luglio 2019)

P10 (fine agosto 2019)

P10 Plus (fine agosto 2019)

Porsche Design Mate 9 (fine agosto 2019)

Mate 9 (fine agosto 2019)

P Smart 2019 (metà agosto 2019)

P Smart+ 2019 (metà agosto 2019)

P Smart+ (fine luglio 2019)

Mate 20 Lite (fine agosto 2019)

P20 Lite (fine giugno 2019)

P Smart (fine giugno 2019)

P30 Lite (inizio agosto 2019)

Y6 2019 (inizio settembre 2019)

Y5 2019 (metà agosto 2019)

P Smart Z (data non comunicata)