Microsoft conferma il supporto ai laptop di Huawei

Filippo Vendrame,

Microsoft ha adottato un approccio molto cauto sul caso del “Huawei Ban“, cioè sull’obbligo imposto dal Governo americano di non intrattenere più rapporti e collaborazioni con Huawei. Inizialmente, in maniera del tutto silenziosa, la casa di Redmond aveva deciso di rimuovere i laptop del band cinese dal suo Microsoft Store americano. Poche settimane dopo, i computer erano tornati disponibili e gli interessati, quelli americani almeno, avevano potuto nuovamente acquistarli online.

Adesso, Microsoft ha deciso di fare un po’ più di chiarezza su questa delicata questione e durante un’intervista con PCWorld, la società ha ribadito la volontà di voler continuare ad offrire il supporto a tutti gli attuali laptop di Huawei.

Rimaniamo impegnati a fornire un’esperienza utente eccezionale. La nostra valutazione iniziale della decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su Huawei ha indicato che potremmo continuare a offrire aggiornamenti software Microsoft ai clienti con dispositivi Huawei.

Una dichiarazione sicuramente positiva che farà piacere a tutti coloro che avevano acquistato un laptop dell’azienda cinese. Ma le buone notizie non si esauriscono qui. PCWorld ha inoltre confermato che Intel continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e driver per tutti i laptop Huawei. Ovviamente si parla sempre di modelli già in commercio visto che l’azienda cinese ha momentaneamente sospeso il lancio di nuovi prodotti.

In ogni caso, per tutti coloro che dispongono di un laptop Windows di Huawei o ne stanno per acquistare uno, nulla cambierà e sarà possibile godere sempre di tutti gli aggiornamenti che saranno rilasciati in futuro. Gli acquirenti dei prodotti del brand cinese potranno, adesso, sicuramente stare più tranquilli.