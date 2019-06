Samsung lancia i nuovi accessori SmartThings

Antonino Caffo,

Samsung ha appena lanciato una fotocamera, una presa smart e una lampadina intelligente alla sua gamma di dispositivi SmartThings, per ora disponibili principalmente negli Stati Uniti. La videocamera per interni è una HD com HDR e ha un paio di chicche davvero niente male, ad esempio una visione a 145 gradi per poter monitorare una parte più ampia della casa rispetto a quella di altre fotocamere, oltre alla possibilità di acquisire filmati con visione notturna. Oltre a ciò, qualcosa di molto simile alle Nest Cam IQ, ossia il rilevamento che distingue tra cose e persone e anche il movimento di animali domestici o un veicolo di passaggio.

Inoltre, dispone di audio a due vie, per parlare anche in remoto, quando non si è a casa. Anche se la fotocamera fa parte della famiglia SmartThings di Samsung, non è necessario un hub per utilizzarla. Basta collegarla al Wi-Fi come le altre concorrenti e gestirla tramite app. Usando un hub ci si assicura di poter automatizzare funzioni particolari, di concerto con altri gadget, ad esempio l’accendersi delle luci al rilevamento di una persona.

Al fianco della cam, ecco la presa Smart, non una novità in ambito tech, anzi. Può essere utile per mantenere le vecchie lampadine e assicurarsi però di poterle accendere e spegnere dall’esterno, magari anche tramite l’impostazione di un timer. La spina trasforma questi oggetti in dispositivi a comando vocale che funzionano con Bixby, Assistente Google e Amazon Alexa.

Per finire, la SmartThings Bulb è una lampadina anch’essa da gestire direttamente via Wi-Fi ma che gode di potenzialità maggiori tramite hub. Tipo settarla per attenuarsi automaticamente ad una certa ora della sera o da auto-accendersi un minuto prima di tornare a casa.

Tutti e tre i dispositivi sono disponibili sul sito web di Samsung e presso alcuni rivenditori negli Stati Uniti, tra cui Best Buy. Non sappiamo se arriveranno mai in Italia ma oltreoceano il prezzo è interessante: 90 dollari per la SmartThings Cam, 18 dollari per il Plug e 10 dollari per la lampadina.