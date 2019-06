Matteo Tontini,

Quando si tratta di risparmiare qualche euro nell’acquisto di videogiochi, le numerose offerte online sono una vera e propria manna dal cielo per i giocatori. Tra queste, si annoverano i saldi estivi 2019 di Steam, appuntamento imperdibile per tutti coloro che si dilettano davanti al PC.

Finalmente è stato confermato con l’ufficialità che avranno inizio oggi, martedì 25 giugno, alle 19:00 ora italiana. Quanto dureranno gli sconti? Come al solito, le offerte saranno disponibili per due settimane, di conseguenza l’ultimo giorno per approfittarne sarà il 9 luglio.

È chiaro che gli utenti avranno una vasta gamma di giochi in sconto tra cui scegliere, alcuni dei quali potranno essere comprati con una manciata di euro. Determinati titoli sfoggeranno addirittura l’80% di sconto (se non di più!), mentre i più recenti saranno sempre in saldo ma in maniera più contenuta.

Intanto Steam ha accolto tra le proprie fila l’etichetta LGBTQ+. Per chi non lo sapesse, le etichette altro non sono che tag utilizzati per catalogare i vari titoli nel vasto archivio della piattaforma di Valve: per esempio, esistono quelle relative a “Giocatore singolo”, “Combattimenti a turni”, “Puzzle” e via dicendo. Un sistema non nuovo, ma se prima era possibile aggiungere le etichette anche dal lato sviluppatori, in un secondo momento la società proprietaria del celebre negozio digitale ha deciso di richiedere un’autorizzazione per l’inserimento. In seguito alle lamentele della community, che chiedeva a gran voce l’etichetta LGBTQ+, Valve ha così pensato fosse giusto accontentarla.

Da circa un mese a questa parte, inoltre, la Steam Chat è disponibile per dispositivi Android e iOS e consente di parlare con i propri amici comodamente dal dispositivo mobile (e in modo del tutto gratuito).