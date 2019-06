Steam, arriva l’etichetta LGBTQ+

Marco Locatelli,

L’etichetta LGBTQ+ all’interno dei videogiochi di Steam è realtà. Grazie a questa novità, sarà molto più facile per gli utenti della piattaforma di digital delivery Valve individuare titoli che contengono temi legati appunto al mondo LGBTQ+, o che semplicemente sono particolarmente sensibili nei confronti di questa comunità.

Le etichette in Steam non sono un’aggiunta recente – sono state introdotte nel 2014 – ma sono assolutamente fondamentale per dare in pochissime parole una veloce classificazione di un videogioco. Ovviamente queste tag sono spesso legate al genere di un titolo, come action, RPG, ma possono contenere altre info come se si tratta di un prodotto indipendente “indie” o se ha contenuti violenti e tanto altro ancora.

Non tutti i termini possono essere utilizzati poiché Valve ha pubblicato un elenco di parole che possono essere utilizzate come etichetta ufficiale, tra cui appunto ora anche LGBTQ+. Queste tag non servono solo come veloci info, ma vengono poi sfruttate dagli algoritmi di Steam per suggerire agli utenti i videogiochi che più si avvicinano ai loro gusti sulla base della propria libreria.

Esiste anche un sistema di tag non ufficiali, che serve all’utente per ordinare i propri giochi seguendo parametri propri che però non sono visibili agli altri.

L’aggiunta è arrivata poco dopo che lo sviluppatore del gioco To The Dark Tower ha scritto sul forum degli sviluppatori di Steam che l’etichetta LGBTQ sarebbe stata perfetta per il suo gioco, in arrivo.

Ho pensato che sarebbe stato opportuno aggiungere un tag LGBTQo almeno un tag Diversity – ha affermato lo sviluppatore – Con mia grande sorpresa, tali tag non vengono forniti come possibili opzioni, né simili. Il più vicino a un tag Diversity è “Female Protagonist”, che sebbene sia bello, è un sottoinsieme molto limitato di ciò che sia gli sviluppatori sia i giocatori sono cercando quando si parla di diversità nei giochi