Galaxy A90: Snapdragon 855 e fotocamera rotante?

Luca Colantuoni,

La nuova serie Galaxy A è composta da smartphone di fascia bassa e media, tra cui il Galaxy A80. In base alle informazioni ricevute dal noto leaker Steve Hemmerstoffer, Samsung dovrebbe annunciare il Galaxy A90, top di gamma con processore Snapdragon 855 e modulo fotografico rotante. Prevista anche una versione con modem 5G.

Il Galaxy A90 (model number SM-A905) dovrebbe avere un design simile a quello del Galaxy A80. Non è chiaro se verrà scelto il vetro per la cover o la plastica per mantenere più basso il prezzo. Secondo il leaker, lo smartphone avrà uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici (New Infinity) e integrerà il processore octa core Snapdragon 855. Per la prima volta quindi verrebbe utilizzato il potente SoC nella serie Galaxy A (nel Galaxy A80 è presente lo Snapdragon 730). L’uso del chip Qualcomm è legata alla possibilità di abbinare il modem Snapdragon X50 5G.

Anche il Galaxy A90 dovrebbe avere un modulo fotografico pop-up rotante con tre lenti e il flash LED. Samsung avrebbe scelto sensori da 48, 12 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e di profondità. Per questo modello si prevede l’utilizzo della tecnologia Tilt OIS che permette di mantenere il soggetto diritto e al centro dell’inquadratura se lo smartphone viene leggermente inclinato.

Il Galaxy A90 5G dovrebbe invece avere sensori da 48, 8 e 5 megapixel, senza tecnologia Tilt OIS. Altre differenze tra i due smartphone dovrebbero essere RAM, storage e capacità della batteria. Entrambi avranno probabilmente un lettore di impronte digitali in-display di tipo ottico. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. Ulteriori informazioni verranno sicuramente divulgate nei prossimi giorni.