TIM down, problemi sulle chiamate

Filippo Vendrame,

Pomeriggio con qualche problema di troppo per TIM. Da circa un’oretta, in alcune parti del Paese si starebbero segnalando alcuni disservizi che riguarderebbero prevalentemente le chiamate da rete mobile. Nello specifico ci sarebbero difficoltà sia ad effettuare chiamate che a riceverle. Il sito downdetector conferma questi problemi che sarebbero concentrati prevalentemente nel centro e nel nord Italia.

Non è chiaro qualche possa essere il problema ma l’auspicio è che il disservizio possa risolversi il prima possibile.

Il problema, anche se di portata più limitata, riporta alla mente il down che ha avuto la rete Vodafone circa due settimane fa.

In quel caso i problemi furono molto più ampi e durarono diverse ore ma l’effetto per l’utente è sempre quello di precluderli il normale utilizzo della rete mobile che può servire anche per lavoro e per le emergenze.

Aggiorneremo l’articolo quando ci saranno novità.

Update ore 17.45.

Il problema sembra stare lentamente rientrando. Da TIM, comunque, nessuna comunicazione ufficiale.