Alexa, più controllo sulla privacy

Filippo Vendrame,

Da oggi è disponibile una nuova funzionalità messa a disposizione da Amazon per gli utenti Alexa per offrire agli utenti una migliore gestione della privacy. Questa novità era stata anticipata al momento del lancio del nuovo Echo Show 5. Trattasi sostanzialmente di un nuovo e ancora più semplice modo per eliminare le registrazioni vocali su tutti i dispositivi con integrazione Alexa.

Un procedimento molto banale in quanto sfrutta un semplice comando vocale. Chiedendo: “Alexa, cancella quello che ho appena detto” o “Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi”, le registrazioni verranno cancellate. Tuttavia, per poter approfittare di questa novità, gli utenti dovranno abilitarla direttamente nella sezione privacy dell’app o sul portale privacy.

È infatti disponibile un nuovo portale sulla privacy di Alexa che offre un’unica fonte di informazione su come sono progettati i dispositivi Echo e su come controllare la propria esperienza con Alexa.

L’assistente vocale di Amazon, si ricorda, registra i comandi vocali per migliorare il riconoscimento della voce. Ma per chi non desidera che Alexa conservi i comandi vocali, arriva un nuovo modo per eliminarli facilmente. Questa procedura era, in realtà, già fattibile prima ma con una procedura alquanto scomoda.

Gli utenti dovevano entrare nell’app di Alexa per eliminare le registrazioni una per una, oppure era necessario passare attraverso il sito web di Amazon per eliminare tutte le registrazioni contemporaneamente.

Procedure alquanto scomode. Tutte queste novità in materia di privacy non risolvono tutti i problemi che molte persone hanno sollevato in merito alla gestione dei dati di Alexa ma sono sicuramente un importante passo in avanti.