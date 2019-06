Google for Small Business, a cosa serve

Antonino Caffo,

In occasione della Giornata internazionale per le piccole e medie imprese, Google ha lanciato Google for Small Business. Si tratta di un portale progettato per facilitare agli imprenditori la ricerca di strumenti e servizi aziendali, che fa parte di Grow with Google, l’iniziativa datata ottobre 2017, che aiuta le persone a sviluppare le competenze necessarie per trovare lavoro o far crescere la propria attività.

Le piccole imprese hanno un grande impatto sulle nostre comunità , creano posti di lavoro, trattano i clienti come familiari e spesso definiscono ciò che rende unica una città – ha scritto il product manager di Google Small Business, Kim Spalding in un post sul blog – Google si impegna ad aiutare queste aziende a sfruttare la potenza del web per crescere e prosperare. Sono strumenti che rendono più facile per i proprietari di PMI trovare e connettersi con i clienti e gestire le loro attività.

I visitatori del sito web troveranno un elenco dei workshop online con cui sviluppare competenze digitali parte di Grow with Google, oltre agli aggiornamenti sull’ecosistema di Big G circa offerte e prodotti specifici. Riceveranno inoltre un progammatore di piani personalizzato che ha l’obiettivo di rispondere alle più frequenti domande su roadmap e percorsi di perfezionamento innovativi.

Altri progetti di Grow with Google includono Google Primer, un’app mobile gratuita che fornisce lezioni interattive di cinque minuti sul marketing digitale e varie skill di competenze aziendali, volti ai proprietari delle piccole e medie imprese, start-up e persone in cerca di lavoro. Circa un anno fa, la startup di Udacity aveva collaborato con Google per rendere disponibili in modalità free una dozzina di corsi per neolaureati e professionisti a metà carriera, lavorando anche con Coursera per lanciare un nuovo programma di formazione a supporto del’IT.