ASUS ROG annuncia il monitor gaming Strix XG32VQR

Antonino Caffo,

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annuncia l’arrivo in Italia di ROG Strix XG32VQR, nuovo monitor gaming con frequenza di aggiornamento di 144Hz e tecnologia FreeSync 2 HDR. Si tratta di specifiche che lo rendono, decisamente, tra i più interessanti in circolazione. Il suo pannello da 31,5 pollci ha una risoluzione di 2.560 x 1.440 pixel e un tempo di risposta di 4ms.

Se la prima generazione di AMD FreeSync ha introdotto la frequenza di aggiornamento variabile allo scopo di eliminare gli artefatti grafici causati del continuo processo di accensione e spegnimento della sincronizzazione verticale (v-sync), FreeSync 2 HDR assicura un gameplay più fluido anche a frame rate inferiori, grazie alla tecnologia AMD LFC (Low Framerate Compensation). Questa fa si che uno specifico algoritmo monitori le prestazioni e, in modo dinamico, aggiunga frame alla visualizzazione, così da mantenerla fluida anche quando il v-sync potrebbe non andare al meglio.

LFC è una soluzione perfetta, in modo particolare quando si opera a risoluzioni elevate. La frequenza di aggiornamento variabile tra 48 e 144Hz dei monitor ROG Strix è in grado di trarre il massimo vantaggio dalla tecnologia AMD FreeSync, se usata in abbinamento a schede grafiche Radeon RX. Non solo, la versione FreeSyn HDR permette di attivare la visualizzazione HDR con i giochi compatibili e di sfruttare al massimo il gamut di livello professionale del pannello, eliminando le operazioni aggiuntive di gestione del colore e, di conseguenza, anche le latenze.

ASUS Strix XG32VQR è certificato VESA DisplayHDR 400, questo vuol dire godere di una riproduzione delle immagini con profondità di colore a 8 bit e una luminosità di 450 cd/m2. Inoltre, invece di una matrice modulare di led, il monitor ROG sfrutta una gestione proprietaria della retroilluminazione, così da garantire performance in HDR di assoluta qualità. In più, il gamut DCI-P3 al 94% è garanzia di elevata qualità cromatica. ASUS ROG Strix XG32VQR è già disponibile al prezzo consigliato di 649 euro.