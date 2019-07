Fatture a 28 giorni, le compensazioni di Vodafone

Filippo Vendrame,

Vodafone ha ufficializzato le sue proposte di compensazioni alternative per quanto riguarda i rimborsi sulle fatture a 28 giorni. I clienti dell’operatore coinvolti, dunque, potranno optare per una di queste forme di rimborso alternative. Ovviamente, chi deciderà di sceglierle rinuncerà a richiedere all’operatore la restituzione dei giorni erosi, secondo quanto previsto dalla delibera AGCom 269/18/CONS.

Entrando nei dettagli, attraverso una nota sul suo sito ufficiale, Vodafone informa che in seguito al ritorno alla fatturazione mensile delle offerte di rete fissa e convergenti, offre ai clienti la possibilità di richiedere una compensazione alternativa, come previsto dalla delibera AGCom n. 269/18/CONS, in servizi e voucher che il cliente potrà richiedere ed utilizzare entro il 25 agosto 2019. L’operatore evidenzia che sta inoltre valutando altre forme di ristoro per coloro che non sono interessati a questa offerta di voucher e servizi, e terrà informati i propri clienti al riguardo.

Vodafone propone, quindi, 50 giga validi per un mese sulla SIM mobile, in caso di clienti convergenti, o sulla SIM dati associata all’offerta di rete fissa.

Nel caso il cliente non avesse a disposizione la SIM dati associata all’offerta di rete fissa potrà ritirarla gratuitamente in un Vodafone Store.

In alternativa, Vodafone offre 5 voucher tutti usufruibili dal cliente:

Nespresso, buono sconto di 120 euro sull’acquisto di una macchina Lattissima, 100 capsule e un descaling kit (con spesa finale di 179€ anziché 299€)

Saldi privati, sconto di 10 euro su una spesa di 50 euro

Traveller, un anno di abbonamento gratuito alla rivista digitale

Philips, sconto di 25 euro su una spesa di 80 euro

Nike, sconto 20%

Infine, l’operatore ricorda che i clienti interessati dall’iniziativa riceveranno una comunicazione via SMS, mail o lettera e potranno richiedere l’attivazione dei servizi attraverso l’SMS stesso o autenticandosi sulla pagina voda.it/voucher dove potranno trovare tutte le ulteriori informazioni sull’utilizzo dei voucher.