GTA 6, nuove informazioni su trama e ambientazione

Candido Romano,

Un nuovo leak è spuntato su Reddit in merito all’uscita di GTA 6. La fonte ha già reso noto di avere contatti presso Kotaku e PC Gamer, che avrebbero condiviso informazioni mai pubblicate. Inoltre la stessa fonte sostiene di avere un contatto di fiducia anche all’interno di Rockstar che per il momento non avrebbe negato quanto scoperto. Per il momento è doveroso specificare che si tratta solo di rumor non ancora verificabili, quindi da prendere assolutamente con le pinze.

Intanto è stato svelato che GTA 6 sarebbe in pre-produzione fin dal 2012, ma la produzione effettiva sarebbe iniziata nel 2015 per dare priorità a Red Dead Redemption 2. Tutti i team di Rockstar starebbero lavorando sul titolo proprio perché dovrebbe essere di grandi dimensioni. GTA 6 sarebbe ambientato a Vice City e in una nuova città fittizia che si ispira a Rio de Janeiro, mentre le sezioni lineari sarebbero ambientate a Liberty City. La storia di GTA 6 dovrebbe svilupparsi negli anni settanta e ottanta.

L’unico personaggio giocabile sarà un uomo, che dovrebbe chiamarsi Ricardo e dovrebbe essere coinvolto in qualche storia di droga. La storia dovrebbe iniziare con un piccolo corriere che lavora per uno spacciatore di Vice City fino ad espandersi in una grande area del Sud America. Verrà dato molto spazio ai grandi signori della droga per fare carriera. Nel gioco sarebbe stata inserita anche una grande prigione, ma GTA 6 sarà diviso in “capitoli” e dovrebbe ispirarsi a Narcos. Nella storia dovrebbe esserci la famiglia Madrazo, in particolare il giovane Martin Madrazo.

Non mancheranno tornado e alluvioni per rendere il gioco più realistico visto che si sviluppa in un lungo lasso temporale. I giocatori potranno avere un veicolo personale per spostarsi sempre con il proprio equipaggiamento. In ogni zona i personaggi parleranno la lingua del posto e quindi saranno inseriti tanti sottotitoli.

Dal leak si apprende che l’uscita di GTA 6 è prevista solo su PS5 e Xbox Scarlett. Per il momento non si conosce ancora la data ufficiale dell’uscita del gioco, ma di sicuro durante la fase di sviluppo potrebbero esserci nuovi cambiamenti anche rispetto agli ultimi leak apparsi su Reddit.