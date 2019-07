Samsung Galaxy A80 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato la disponibilità del Galaxy A80, l’attuale top di gamma (in attesa del Galaxy A90) con modulo fotografico pop-up rotante. Il produttore coreano usa le parole “Era of Live” per indicare le nuove modalità di registrazione e condivisione dei video. Lo smartphone può essere acquistato sul sito ufficiale e presso nei negozi fisici.

Il Galaxy A80 possiede uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel). Lo smartphone è il primo di Samsung con New Infinity Display. Non ci sono notch e fori. Il modulo con tre fotocamere, visibile sul retro in condizioni di “riposo”, viene spinto verso l’alto e ruotato quando l’utente deve scattare un selfie. Quella principale ha un sensore da 48 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0, mentre quella secondaria da 8 megapixel ha un obiettivo grandangolare (123 gradi). C’è infine un sensore di profondità 3D che permette di applicare l’effetto bokeh (Live Focus) o misurare gli oggetti inquadrati.

La capsula auricolare è stata eliminata e sostituita dalla tecnologia Sound-on-Display, grazie alla quale il suono viene trasmesso attraverso il vetro. Su retro in vetro non c’è il tradizionale lettore di impronte digitali in quanto il sensore biometrico è nascosto sotto lo schermo. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 730, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM), porta USB Type-C e batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25 Watt.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Non manca ovviamente l’assistente personale Bixby. Il Galaxy A80 è disponibile nelle colorazioni Phantom Black, Angel Gold e Ghost White. Il prezzo è 679,90 euro.