Epson annuncia le multifunzione Expression Home

Antonino Caffo,

Epson ha svelato le multifunzione 3-in-1 Expression Home delle serie XP-3100 e XP-4100 che supportano la stampa da mobile e fronte/retro in formato A4. Sono modelli caratterizzati da un design compatto e disponibili da settembre 2019.

Renato Salvò, Business Manager prodotti consumer di Epson Italia, ha dichiarato:

Questi nuovi multifunzione Expression Home offrono una soluzione conveniente ed esteticamente gradevole in grado di supportare fin da ora, oltre alla stampa da mobile, anche la stampa fronte/retro in formato A4, dimezzando così il consumo di carta. Inoltre, come tutte le nostre stampanti a cartucce, i nuovi modelli utilizzano contenitori di inchiostro separati, pertanto è sufficiente sostituire solo il colore che sta per terminare.

Nello specifico, le stampanti multifunzione supportano l’uso di applicazioni via Wi-Fi e da smartphone, per dare agli utenti la possibilità di stampare ovunque e in qualsiasi momento: basta semplicemente scaricare l’app gratuita Epson iPrint per produrre e acquisire documenti da un dispositivo mobile in modalità wireless. A bordo, troviamo un display LCD da 3,7 cm per i modelli della serie XP-3100 e da 6,1 cm per la XP-4100. Entrambi saranno disponibili da settembre.

Inoltre, Epson ha attivato un’iniziativa per aiutare nella scelta di una stampante a getto di inchiostro monocromatica. Presso cinque grandi catene retail, Expert, Euronics, MediaWorld, Unieuro e Trony, le inkjet EcoTank monocromatiche sono collocate negli scaffali accanto alle laser monocromatiche, accompagnate dal messaggio “Pensi di comprare una laser? Ripensaci”. In questo modo i clienti interessati all’acquisto, anche grazie alla presenza di promoter in alcune giornate dedicate, possono scoprire le differenze tra le due tecnologie, anche nel merito del consumo energetico e dell’impatto ambientale.