Xiaomi Mi CC9, smartphone per la fotografia mobile

Luca Colantuoni,

Come anticipato a fine giugno, Xiaomi ha annunciato una nuova serie di smartphone con caratteristiche molto interessanti. Il produttore cinese ha svelato due modelli, ovvero Mi CC9 e Mi CC9e con schermo AMOLED e tre fotocamere posteriori. C’è anche un Mi CC9 Meitu Edition con una migliore dotazione hardware.

Il Mi CC9 possiede una cover in vetro realizzata con lo stesso processo del Mi 9. Su retro ci sono LED multicolore usati per le notifiche e per gli effetti luminosi durante l’esecuzione dei giochi e la riproduzione musicale. Lo schermo AMOLED da 6,39 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. Il Mi CC9e ha invece uno schermo AMOLED da 6,088 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel).

Per entrambi i modelli sono state scelte tre fotocamere posteriori con sensori da 48, 8 e 2 megapixel. Quella principale supporta la tecnologia 4-in-1 Super Pixel, quindi scatta foto da 16 megapixel più nitide in condizioni di scarsa illuminazione. Quella secondaria è invece abbinata ad un obiettivo grandangolare. La terza infine rileva la profondità e viene usata per l’effetto bokeh. Oltre che per scattare selfie, la fotocamera frontale può essere sfruttata per creare le Mimoji, avatar 3D simili alla Memoji di Apple.

Il Mi CC9 integra il processore octa core Snapdragon 710, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Il Mi CC9e integra invece il processore octa core Snapdragon 665, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. I Mi CC9 Meitu Edition viene invece offerto con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual band).

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C, l’emettitore ad infrarossi e il lettore di impronte digitali in-display. La batteria da 4.030 mAh supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. I prezzi del Mi CC9e sono 1.299 yuan (4GB+64GB), 1.399 yuan (6GB+64GB) e 1.599 yuan (6GB+128GB). I prezzi del Mi CC9 sono 1.799 yuan (6GB+64GB) e 1.999 yuan (6GB+128GB). Infine, il Mi CC9 Meitu Edition costa 2.599 yuan. Non è noto se la nuova serie arriverà in Europa.