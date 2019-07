Samsung Galaxy Tab A 8 (2019), specifiche previste

Luca Colantuoni,

Apple domina il mercato dei tablet da diversi anni. Samsung cerca di limitare i danni con l’annuncio di modelli per tutte le tasche, come il Galaxy Tab A 8 (2019) che dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. La dotazione hardware sarà di fascia bassa, ma è probabile la disponibilità di una versione con connettività LTE.

Le prime indiscrezioni affidabili sul tablet risalgono a metà giugno, quando sono state scoperte alcune specifiche siti del Bluetooth SIG e della Wi-Fi Alliance, oltre che nella pagina riservata da Google ai dispositivi Android Enterprise Recommended. Il noto leaker Roland Quandt ha confermato la dotazione hardware dopo aver ricevuto il data sheet. Il Galaxy Tab A 8 (2019) avrà uno schermo da 8 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel) e un processore quad core Snapdragon 429.

Samsung integrerà inoltre 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le fotocamere non sono mai state il punto di forza dei tablet, come testimonia la presenza di un sensore posteriore da 8 megapixel con autofocus e frontale da 2 megapixel a fuoco fisso, Risoluzioni piuttosto basse e sufficienti per scattare foto sporadiche.

La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS. Gli utenti potranno anche acquistare una versione con modem LTE. La batteria avrà una capacità di 5.100 mAh, quindi si prevede un’autonomia abbastanza elevata. Non ci saranno invece il chip NFC e il lettore di impronte digitali. Nonostante sia un tablet economico, il telaio dovrebbe essere in alluminio.

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 9 Pie con interfaccia One UI. Due i colori previsti al lancio: argento e nero. Ignoto il possibile prezzo, ma certamente inferiore ai 200 euro.