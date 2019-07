Amazon sconta Echo, solo 59 euro

Filippo Vendrame,

Amazon continua a lanciare nuove offerte WOW come antipasto dell’Amazon Prime Day che si terrà, come noto, i giorni 15 e 16 luglio 2019. L’offerta odierna, particolarmente allettante, riguarda lo smart speaker Amazon Echo che è stato messo in sconto a soli 59,99 euro contro i 99,99 euro canonici. Una taglio di prezzo del 40% che rende questo prodotto davvero molto interessante. Questa offerta si affianca a quella ancora più allettante che vede l’Amazon Echo Dot proposto ad appena 19,99 euro.

Amazon sembra aver intenzione davvero di stuzzicare i suoi clienti con offerte molto appetibili in vista delle 48 ore di grandi sconti del Prime Day. Amazon Echo è un ottimo smart speaker dotato di Alexa. Questo significa che grazie all’assistente vocale le persone potranno gestirlo attraverso dei semplici comandi vocali. Per esempio, sarà possibile riprodurre musica, effettuare chiamate, impostare sveglie e timer, rispondere a domande, ottenere le previsioni del tempo, le informazioni sul traffico e sui risultati sportivi, gestire le Liste della spesa e di cose da fare, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro ancora.

Grazie ai sette microfoni, alla tecnologia di beamforming e alla cancellazione del rumore, Amazon Echo può sentire i comandi anche a lunga distanza e pure mentre si sta ascoltando la musica. L’altoparlante dotato di processore Dolby riempie la stanza con un audio pieno e omnidirezionale a 360°, dai toni cristallini, i bassi intensi e gli alti nitidi anche a volume elevato. Grazie alle Skill, inoltre, le persone potranno aggiungere ulteriori possibilità di interazione con Alexa.

Gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere questo interessante prodotto con la spedizione in 1 giorno.