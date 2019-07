Apple lancerà un iPad pieghevole?

Marco Grigis,

Apple potrebbe lanciare nel 2020 un iPad con schermo pieghevole. È questa l’indiscrezione, tutt’altro che confermata, resa nota dall’analista Jeff Lin di IHS Markit, sulla base di alcune informazioni raccolte dalla catena di fornitura cinese del gruppo di Cupertino. L’interesse di Apple per i dispositivi “foldable” è certamente verosimile, considerando come l’azienda abbia anche presentato alcuni brevetti, ma la deadline proposta non sembra essere troppo affidabile.

Secondo quanto riferito, l’iPad in questione potrebbe eguagliare la linea MacBook per diagonale dello schermo, quindi con un display di circa 12 pollici, di poco inferiore ai 12.9 della versione più costosa di iPad Pro. Il dispositivo potrà essere piegato per occupare meno spazio e, fatto non da poco, potrebbe essere dotato di connettività 5G: Apple, infatti, starebbe pensando a una soluzione orientata agli utenti business, versatile ma potente.

Sul fronte del 5G, non sembra vi siano molti dubbi: come già noto, Apple conta di lanciare i primi device compatibili proprio a partire dal 2020, grazie anche alla rinnovata partnership con Qualcomm. Sulla possibilità che Apple presenti un iPad pieghevole nello stesso anno, invece, vi sono poche certezze. Non emergono infatti rumor sostanziali di investimenti targati mela morsicata in questa direzione e, considerando come gli analisti stiano scommettendo su una release dei nuovi iPad già nel mese di gennaio, le tempistiche di sviluppo appaiono assai ristrette.

Ben più probabile, invece, è l’introduzione di una fotocamera posteriore di tipo “time-of-flight”, la stessa che potrebbe apparire sui nuovi iPhone XI: grazie a questo obiettivo, Apple potrebbe approfittare di una scansione 3D precisa degli ambienti, introducendo nuove funzioni per ARKit. L’universo iPad, non a caso, è proprio quello su cui il gruppo di Cupertino ha puntato per le proprie ambizioni sulla realtà aumentata.