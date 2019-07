The Last of Us 2, trapela uscita e 4 edizioni

Candido Romano,

The Last of Us 2 è forse il videogioco per PS4 più atteso, insieme a Death Stranding e Ghost of Tsushima. Purtroppo Sony ancora deve svelare la data di uscita dell’ambizioso titolo di Naughty Dog, che non è arrivata neanche all’E3 2019, in cui la casa giapponese non ha partecipato. Negli ultimi mesi però si stanno rincorrendo diversi rumor su un probabile periodo di pubblicazione e molti di questi coincidono da fonti differenti.

L’ultimo in ordine di tempo arriva da alcuni insider, tra cui figura uno degli amministratori del forum ResetERA. Si legge che The Last of Us 2 potrebbe uscire nel mese di febbraio 2020 su PS4 e PS4 Pro, con quattro edizioni differenti. Queste sarebbero la Standard, Special, Elite e Collector’s, anche se i contenuti non sono stati ancora svelati.

Già in passato la stessa fonte aveva svelato la data di uscita di Death Stranding e in generale è ritenuta parecchio affidabile. Oltre a questo sono arrivati in passato altri segnali che puntano a un’uscita nel mese di febbraio 2020. Ad esempio Jason Schreier di Kotaku, giornalista con molti contatti all’interno dell’industria, ha parlato di febbraio.

Inoltre l’attrice Ashley Johnson, che nel gioco interpreta il personaggio di Ellie, in una video intervista aveva anticipato, forse per sbaglio, che il gioco sarebbe uscito a “f…”, per poi fermarsi, ma chiaramente febbraio è l’unico mese che inizia con questa lettera.

Tutto è ancora da prendere con le pinze, ma se si rivelasse vero configurerebbe una prima metà del 2020 scoppiettante per il mondo dei videogiochi. Usciranno infatti anche titoli del calibro di Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Watch Dogs: Legion, Dying Light 2, Marvel’s Avengers e molti altri.