Google Chrome, pulsante Play/Pausa in arrivo

Matteo Tontini,

Gli ingegneri di Google Chrome stanno lavorando per aggiungere un pulsante Play/Pausa alla barra degli strumenti del browser. Il suo ruolo sarà quello di facilitare gli utenti nel mettere in pausa o riprendere i contenuti multimediali in riproduzione su Chrome, indipendentemente dalla scheda da cui provengono.

La nuova funzionalità è denominata Global Media Controls (GMC) ed è stata abilitata questa settimana su Chrome Canary, il modo migliore per dare un’occhiata a dov’è diretto lo sviluppo del browser. Nella sua forma attuale, il pulsante appare alla destra della barra degli URL, sotto forma di icona che consente agli utenti di interrompere o riprendere la riproduzione di contenuti multimediali in corso.

Il pulsante funziona sia con contenuti audio che video e su più finestre di Chrome: significa che gli utenti saranno in grado di mettere in pausa un video che viene riprodotto anche in una finestra diversa da quella su cui si sta navigando. Il pulsante Play/Pausa verrà aggiunto alle versioni desktop di Chrome per Windows, Mac e Linux. In

Attualmente, la funzionalità è molto buggata e si blocca quasi sempre quando si tenta di mettere in pausa un video, ma ci si aspetta che le cose funzionino senza intoppi nelle versioni future. Non è stato specificato quando sarà disponibile il pulsante, ma è chiaro che il colosso della ricerca intenda assicurare agli utenti una funzionalità che non dia problemi (anche perché si tratta di qualcosa di non troppo richiesto dai consumatori, sebbene possa essere particolarmente utile per chi ha sempre un sacco di schede aperte).

Nei giorni scorsi, la società ha rivelato una funzione di Google Chrome che mira a bloccare il caricamento di annunci online troppo pesanti.