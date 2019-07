Prime Video su Chromecast, YouTube su Fire TV

Candido Romano,

L’annuncio era arrivato lo scorso aprile, ma oggi finalmente la pace tra Google e Amazon si concretizza: i rispettivi servizi video possono essere usati sui dispositivi smart dei due colossi. Finisce così la chiusura delle due società verso i servizi rivali.

In particolare l’app ufficiale di YouTube si può usare su Fire TV Stick Basic Edition in tutto il mondo. La nuova app YouTube apparirà nella sezione “Le tue app”: si deve semplicemente selezionare, scaricare e installare l’app per avviare lo streaming. Questa consente di accedere a una vasta libreria di contenuti video tra cui musica, video di istruzioni, intrattenimento, notizie, giochi e i canali YouTube preferiti.

L’altra faccia dell’accordo vede protagonista la piattaforma di film e serie TV Amazon: sempre a partire da oggi è possibile guardare Amazon Prime Video su Chromecast e dispositivi Android TV: i membri Prime possono quindi visionare su TV i programmi Amazon Originals preferiti, eventi live, Canali Prime Video e molto altro.

Vincono sicuramente gli utenti, che finalmente potranno utilizzare tutti i servizi che vogliono in streaming su qualsiasi dispositivo. Nel 2018 le due aziende hanno deciso di interrompere i ponti tra i rispettivi servizi e dispositivi. Google aveva rimosso la possibilità a YouTube di essere trasmesso verso i dispositivi Fire TV, subito dopo che Amazon aveva smesso di vendere Chromecast sull’e-commerce.

Ora invece su Fire TV Stick Basic Edition si potrà accedere a tutti i contenuti video preferiti attraverso Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Infinity e RaiPlay. Con una libreria in costante crescita e oltre 500 ore di video caricate ogni minuto su YouTube, è un ottimo momento per iniziare a utilizzare l’app ufficiale di YouTube su Fire TV Stick Basic Edition, ma anche per usare Chromecast per guardare le serie TV di ottima qualità prodotte da Amazon.