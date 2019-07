Google, non più disponibile l’app Nest per Wear OS

Matteo Tontini,

L’app Nest per Apple Watch e per smartwatch con l’OS di Google non è più disponibile. È accertato che le persone controllassero il loro termostato intelligente dal proprio polso così raramente che la società di Mountain View ha deciso di eliminare del tutto l’applicazione.

Per chi non lo sapesse, oltre a permettere di regolare rapidamente la temperatura del termostato, l’app consentiva di: passare alla modalità Eco; di impostare tutto l’ecosistema in modalità “in vacanza”; sincronizzare tutte le notifiche Nest inviate allo smartphone. Adesso tuttavia, una volta aperta, mostra semplicemente il messaggio “Nest non è più supportato su Wear OS”, e invita gli utenti a disinstallarla. Un portavoce della società avrebbe dichiarato:

Abbiamo dato un’occhiata agli utenti delle app Nest su smartwatch e abbiamo scoperto che solo un piccolo numero di persone le utilizzava. D’ora in poi, il nostro team dedicherà più tempo alla realizzazione di esperienze di alta qualità attraverso app mobile e interazioni vocali.

Non si tratta chiaramente di una grave perdita, perché gli utenti hanno ancora la possibilità di utilizzare lo smartphone per eseguire le stesse operazioni (e anche altre) con l’app mobile di Nest su Android e iOS. È importante sottolineare che le notifiche per smartphone continueranno a essere visualizzate sull’orologio e che chiunque abbia uno smartwatch Wear OS potrà comunque utilizzare l’Assistente Google per controllare i dispositivi Nest con la propria voce.

Intanto il colosso della ricerca sta testando la funzionalità per richiamare il proprio assistente digitale con un semplice swipe nella beta 5 di Android Q. La navigazione a gesture sarà in tutta probabilità accolta anche nella versione finale del sistema operativo, disponibile agli utenti entro fine anno.