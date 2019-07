Google Traduttore, fotocamera decifra 88 lingue

Matteo Tontini,

A partire da adesso, Google Traduttore abbraccia significativi miglioramenti per quanto riguarda la sua funzionalità di traduzione istantanea attraverso la fotocamera.

Per chi non lo sapesse, la funzione consente agli utenti di tradurre in inglese cartelli stradali, menu e altro utilizzando la fotocamera dello smartphone. BigG ha introdotto la feature nel 2015 e da allora l’ha messa nella vetrina delle capacità più allettanti e interessante del suo software. Adesso, Google Traduttore è in grado di decifrare un totale di 88 lingue diverse attraverso la fotocamera: in confronto, la versione precedente dell’app poteva tradurne “appena” 28. Tra i nuovi idiomi si annoverano arabo, hindi, malese, tailandese e vietnamita.

Inoltre, la funzione non è più limitata alla traduzione in inglese del testo originale. Ora può infatti trascrivere qualsiasi delle 88 lingue aggiunte dall’aggiornamento nelle oltre 100 supportate da Google Traduttore. Per esempio, supponendo che un giapponese visiti la Cina, sarà in grado di utilizzare l’app per tradurre i caratteri scritti in cinese nella lingua nipponica. In precedenza ciò non era possibile, ed è questa funzionalità, più di ogni altra, che probabilmente renderà Traduttore apprezzato da un numero ancora maggiore di persone in tutto il mondo.

Infine, il colosso della ricerca afferma che con l’aiuto di Neural Machine Translation (NMT), una tecnologia aggiunta per la prima volta nel 2016, è stato possibile ridurre il numero di errori della traduzione istantanea con fotocamera dal 55 all’85%.

Intanto l’azienda di Mountain View ha deciso di eliminare l’app Nest per Wear OS, affermando che il numero di utenti che controllavano la temperatura del termostato tramite smartwatch era davvero bassissimo. A ogni modo, l’applicazione è ancora disponibile per smartphone e tablet Android e iOS.