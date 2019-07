Saldi estivi Microsoft, Surface in sconto

Filippo Vendrame,

Microsoft, da qualche giorno, ha lanciato i saldi estivi all’interno del suo Microsoft Store italiano. Sino al 28 luglio sarà possibile approfittare di sconti su molti prodotti della famiglia Surface. Un’occasione molto interessante per cambiare il proprio notebook o per acquistare uno degli apprezzati 2-in-1 della casa di Redmond.

Entrando nello specifico, per chi intende puntare sul pacchetto Surface Pro 6 Essentials, comprensivo del tablet, della Type Cover, del pennino e di un anno di Office 365, è possibile risparmiare sino a 277 euro con prezzi a partire da 1021,99 euro. In alternativa, il bundle composto dal Surface Go, dalla Type Cover e da un anno di Office 365, permette di risparmiare sino a 141 euro. Si parte da 497,99 euro.

Per l’acquisto del Surface Pro 6, senza accessori, i risparmi possono raggiungere i 220 euro. Si parte, in questo caso, da 849 euro. Se la scelta è caduta sul Surface Laptop 2, il risparmio può arrivare sino a 120 euro. Prezzo di partenza di 1049 euro.

Sull’acquisto del singolo Surface Go, invece, Microsoft offre un risparmio sino a 100 euro. Si parte dal modello base al prezzo di appena 389 euro. Per chi volesse puntare sull’iconico Surface Book 2, invece, i risparmi possono arrivare, addirittura, sino a 600 euro. In questo caso, si parte da un costo di 999 euro (modello da 13,5 pollici).

Una promozione, quindi, decisamente interessante che permette di mettere le mani su alcuni prodotti molto quotati per qualità e prestazioni, risparmiando cifre anche molto importanti.

Maggiori informazioni sulla promozione direttamente sul sito del Microsoft Store dove sono presenti anche tutte le informazioni sulle spedizioni e sulle consegne.