Dynabook presenta il Notebook A30-E

Antonino Caffo,

dynabook Europa ha presentato oggi il nuovo Portégé A30-E, notebook per il business che punta tutto su leggerezza, protezione dei dati e prestazioni bilanciate.

Pensato per il mercato di classe media, imprese, education e settore pubblico, A30-E è l’ennesimo prodotto dopo l’indipendenza del marchio dynabook da Toshiba, dopo il recente lancio dei Portégé X30-F e Tecra X40-F.

Il notebook Portégé A30-E garantisce produttività, facilità d’uso e portabilità grazie a un design sottile e leggero, con un peso di soli 1,2 kg. Lo schermo antiriflesso offre una buona leggibilità anche in condizioni di luminosità “estreme” e con l’opzione Full HD a basso consumo energetico garantisce una visione ancora più elevata. L’autonomia della batteria fino a 14 ore e un controllo tramite Precision Touch Pad garantiscono una maneggevolezza unica, mentre l’avvio veloce consente di cominciare a lavorare in pochi secondi.

Il notebook A30-E è stato realizzato secondo i severi standard di dynabook, sottoponendolo a prove rigorose di livello militare, tra cui test di caduta così come test in condizioni di alta e bassa temperatura e umidità. Per questo, offre una serie di funzionalità di connettività all’avanguardia e la capacità di collegarsi a diverse periferiche, grazie alla porta USB Type-C. Nel caso in cui fosse necessario connettere un numero superiore di periferiche, la dock opzionale USB-C è un valido alleato. Per quanto riguarda le presentazioni, il dispositivo è dotato di una porta video HDMI, mentre l’adattatore opzionale USB-C garantisce l’uscita VGA.

La porta Gigabit LAN dell’A30-E facilita la connessione a internet, rendendola diretta e rapida, mentre la configurazione dell’antenna WiFi Intel Dual Band Wireless-AC 8265 assicura un ottimo segnale WLAN, riducendo al minimo la possibilità di interruzione di connessione e i tempi di inattività. Sarà disponibile a partire da Agosto 2019 a prezzi da comunicare.