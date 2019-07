dynabook annuncia i notebook di nuova generazione

dynabook Europe ha annunciato due nuovi notebook, Portégé X30-F e Tecra X40-F in occasione del “dynabook Day” che celebra i 30 anni di esperienza di dynabook. Questi sono i primi presentati in Europa a marchio dynabook dopo il rebranding della divisione business di Toshiba lo scorso aprile.

I portatili si caratterizzano per il design elegante e funzionalità pensate per il business e i professionisti. Basti pensare a Modern Standby, l’ultimo processore Intel Core di 8a generazione (Whiskey Lake) e la nuovissima Intel Optane Memory. Inoltre, vantano aggiornamenti di spessore, tra cui un touchpad ad elevata precisione (PTP) con funzionalità di sblocco tramite fingerprint, una ventola che migliora il flusso d’aria e il raffreddamento, riducendo il rumore.

Il 9 luglio in Giappone festeggiamo il ‘dynabook Day’, che celebra 30 anni del brand dynabook e abbiamo pensato che fosse il momento ideale per lanciare anche in Europa i primi notebook a marchio dynabook. Come Toshiba, l’azienda ha lanciato il primo computer laptop al mondo nel 1985 (T1100), seguito dal primo notebook al mondo, DynaBook J-3100 SS001 nel 1989”, ha dichiarato Damian Jaume, President of Dynabook Europe GmbH. “Ora, come dynabook Europe stiamo presentando due nuovi notebook che continuano a garantire l’eccellenza che ci si aspetta da dynabook, incarnando la nostra ricca tradizione di oltre 30 anni di innovazione nel mobile computing, a testimonianza del nostro rinnovato impegno ad investire costantemente su vasta scala. Il lancio di questi nuovi device dimostra la nostra ossessione per qualità, sicurezza e innovazione.