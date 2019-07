Foggia viaggia a 1 Gbps grazie ad Open Fiber

Filippo Vendrame,

Foggia fa un salto nel futuro grazie alla rete in fibra ottica di Open Fiber. I lavori di cablatura hanno già raggiunto le prime 10 mila unità immobiliari della città pugliese. Il piano di digitalizzazione della città promosso dall’azienda di Elisabetta Ripa prevede un investimento di 9 milioni di euro. L’obiettivo è arriva a cablare con la fibra ottica oltre 45 mila unità immobiliari nei prossimi mesi.

Al momento è possibile accendere la fibra ottica Open Fiber in zona Macchia Gialla e in ampie porzioni dei Rioni Immacolata, San Pio X, San Ciro, Camporeale e Biccari. L’azienda sta cablando la città con la fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home) portando quindi fin dentro casa degli utenti una infrastruttura che supporta velocità di connessione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance.

L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una rete a banda ultralarga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l’evoluzione verso “Industria 4.0”. L’azienda sta accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

Open Fiber non si occuperà direttamente della commercializzazione delle offerte di connettività in quanto è un operatore “wholesale onnly“. Questo significa che si occupa solamente della posa e della manutenzione della rete. Saranno, invece, i suoi partner commerciali a proporre ai cittadini i loro accessi a banda ultralarga basati su questa rete.

Vodafone, Wind Tre, Tiscali e Withu sono le aziende partner che gestiscono al momento la vendibilità dei servizi in fibra Open Fiber nella città pugliese.