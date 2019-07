Indonesia, chiamano il figlio Google

Marco Locatelli,

I nomi dei figli sono sempre più soggetti alle mode, basti pensare all’incremento del nome “Leone” o “Francesco” tra i nascituri italiani in questi anni. Ma ci sono anche mamme e papà decisamente estremi, che decidono di registrare all’anagrafe il proprio figlio con nomi come Griezmann-Mbappé (cognomi di due famosi calciatori francesi), dove fortunatamente il tribunale francese è intervenuto. Non è, invece, intervenuto in Indonesia, dove due genitori hanno chiamato il loro figlio Google.

Come riporta il Jakarta Post, Ella Karina e Andi Cahya Saputra hanno deciso di chiamare il figlio “Google”, come il colosso di Mountain View. Secondo mamma e papà chiamare un figlio con questo nome potrebbe essere di buon auspicio.

Spero che mio figlio sia un leader che guiderà molte persone, e che sia utile a molti altri. Quando ho letto i commenti sui social media, oh mio Dio, ero così basso? Alcuni hanno anche detto che l’ho fatto per ottenere un risarcimento finanziario, o che mio figlio sarebbe stato reclutato da Google in futuro, o che la sua istruzione venisse pagata da Google. Provo a pensare positivamente

Le persone chiamano sovente i figli con i nomi di città, personaggi famosi o altro, perché quindi non chiamarli con il nome di una multinazionale avranno pensato i due genitori indonesiani?

I bambini che prendono il nome di aziende o prodotti ricevono spesso regali dalle stesse società, e così è successo anche per il piccolo Google: Google Indonesia ha infatti inviato al piccolo indonesiano alcuni regali, come un maglione con il logo della compagnia.

Google Indonesia ci ha chiamato – spiega la madre – Ci hanno fatto le congratulazioni e augurato che il piccolo Google possa diventare una persona altruista e utile per gli altri.