Kippy EVO, localizzatore GPS per cani e gatti

Luca Colantuoni,

Da tempo sono in commercio i cosiddetti “pet tracker”, ma il localizzatore GPS di una startup italiana offre un set completo di funzionalità che permettono di controllare gli spostamenti di cani e gatti. Kippy EVO viene definito un “pet smartphone” perché sfrutta la rete GSM per rintracciare l’animale senza nessun limite di distanza. La versione brandizzata del dispositivo (V-Pet Tracker) viene venduta da Vodafone.

Kippy EVO può essere collegato ad ogni tipo di collare. Le dimensioni sono 3,7×5,5×2,2 centimetri, mentre il peso di appena 34 grammi. All’interno ci sono i chip WiFi, Bluetooth e GPS, oltre ad un accelerometro e un giroscopio a sei assi. In assenza di segnale GPS, la posizione dell’animale viene determinata mediante la triangolazione delle celle GSM 2G (serve una SIM). Ecco perché viene considerato un vero e proprio smartphone. Il telaio in ABS resiste agli urti e all’acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti (certificazione IP67). La batteria ricaricabile ha una durata di 10 giorni.

L’app per Android e iOS mostra sulla mappa la posizione in tempo reale. È possibile anche attivare la torcia per trovare il cane o il gatto al buio e impostare il recinto virtuale. Quando l’animale esce dal perimetro selezionato, il proprietario riceverà una notifica. Una vibrazione segnalerà invece l’uscita dalla copertura Bluetooth (guinzaglio virtuale). in futuro sarà possibile registrare le passeggiate (distanza, velocità e altitudine).

Kippy EVO funziona anche come activity tracker, in quanto monitora corsa, passi, sonno, gioco, relax e calorie bruciate, utilizzato un algoritmo proprietario sviluppato in collaborazione con gli esperti di attività motorie dell’Università degli studi di Bologna e Milano. Le attività vengono mostrate su base giornaliera, settimanale e mensile.

Infine è disponibile la funzionalità Messaggi Vita, ovvero messaggi di raggiungimento dell’obiettivo personalizzato, suggerimenti su alimentazione, toelettatura, comportamento e salute. Il prezzo di Kippy EVO è 69,00 euro, a cui deve essere aggiunto un pacchetto di servizi. L’azienda offre tre opzioni: Basic (10.000 localizzazioni a 7,99 euro/mese), Premium (localizzazioni illimitate a 59,99 euro/anno o 4,99 euro/mese) e Ultimate (localizzazioni illimitate e customer care di II livello con operatore dedicato a 4,16 euro/mese o 99,99 euro per due anni).