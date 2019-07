Google, 65 nuove emoji in arrivo su Android Q

Matteo Tontini,

Che si utilizzi un semplice smile, una rosa rossa o una corona, le emoji sono diventate un appuntamento fisso nelle conversazioni online di tutto il mondo. E la gamma di emoji a disposizione degli utenti continuano a crescere ora che Google ha rivelato l’intenzione di portarne ancora di più su Android.

La società ha annunciato, in occasione del World Emoji Day, che aggiungerà 65 nuove emoji al proprio sistema operativo per dispositivi mobile. Alcune delle new entry includono un bradipo, un fenicottero, waffle, una lontra, un orango e una puzzola, ma anche una serie di design gender fluid (assolutamente neutri dal punto di vista del genere, insomma). Google spiega pertanto:

Per esempio, l’emoji del poliziotto è comunemente maschile, mentre quella che si taglia i lunghi capelli è di sesso femminile, cosa che può rafforzare gli stereotipi di genere. Con il nuovo aggiornamento, tuttavia, sarà possibile scegliere emoji senza sesso, che si basano su un design ambiguo; chiunque volesse potrà comunque ricorrere alla scelta di genere femminile o maschile.

Inoltre, saranno aggiunte emoji che raffigurano disabilità, tipo sedie a rotelle e arti protesici e, per finire, la stretta di mano includerà molte più combinazioni di colori della pelle. La società di Mountain View afferma che tutte le nuove aggiunte e modifiche saranno ufficialmente disponibili in Android Q. Nel frattempo, BigG ha rivelato di aver effettuato oltre 3200 modifiche al proprio sistema di ricerca durante lo scorso anno, segno evidente di come il gigante della tecnologia sia una macchina sempre al lavoro. E ancora, ha annunciato di aver chiuso definitivamente il progetto Dragonfly, il motore di ricerca censurato che gli avrebbe permesso di entrare nell’ambito mercato cinese.